SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten nokta operasyon

Son dakika haberi! Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay'ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay’ın Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi. Terörist Cahit Aktay, 2016 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde askeri geçişin yapıldığı yere mayın döşediği ve bu mayınların patlamasıyla 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eyleme katılmıştı.

MİT, bunun üzerine Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay’ı öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil etti. Terörist Cahit Aktay güvenlik güçlerince yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilmişti. Ayrıca, Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay terörden arananlar listesinde ‘Turuncu Kategoride’ yer almaktaydı.

