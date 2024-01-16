SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten nokta operasyon



Suwyeş'in, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönettiği, Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktardığı belirlendi.



Ayrıca teröristin, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ettiği tespit edildi.

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