SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

SON DAKİKA HABERİ: MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan /KCK'lı teröristler "Ronahi Dilhvin" kod adlı Vesile Duran ve "Arin Tolhildan" kod adlı Dilan Öklü'yü, Irak'ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, örgütün üst yöneticilerinin TSK'nın Hakurk'taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatı verdiğini tespit etti.

Söz konusu talimatın terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktarıldığının belirlenmesi üzerine, Duran ve Öklü takibe alındı.

MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik kararı almasının ardından Hakurk'ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine giden teröristler Duran ve Öklü'yü nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terörist Vesile Duran'ın, 2014 yılında terör örgütü PKK/KCK saflarına katıldığı, 2015 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı eğitim almasının ardından bölgede faaliyet gösterdiği öğrenildi.

2014 yılında henüz 15 yaşındayken örgüt tarafından silahlı eylemlere dahil edilen terörist Dilan Öklü'nün ise 2019'da etkisiz hale getirilen PKK/KCK'lı "Tolhildan Zevki" kod adlı Vedat Öklü'nün kardeşi olduğu belirlendi.

Öne Çıkan Video

Çin aromasıyla sahte zeytinyağına dikkat!

TÜRKİYE HABERLERİ

Yer: Batman! Boş arazide çıkan yangını sigara içerek izledi

Yer: Batman! Boş arazide çıkan yangını sigara içerek izledi

Ömer Çelik’ten İsrailli bakana tepki: Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu

Ömer Çelik’ten İsrailli bakana tepki: Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu

Antalya'da restoran yangını

Antalya'da restoran yangını

Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı

Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı

Mersin'de sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Balıkesir Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...