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Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.



MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına yönelik operasyon yapıldı.



Operasyon kapsamında, avukatlar için özel olarak geliştirilen “Avatar” veya “Adalet” adıyla bilinen bir yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.



YÜZLERCE AVUKAT KULLANIYOR



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukatlara özel olarak geliştirilen “Avatar” veya “Adalet” adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.

Operasyona Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi de katıldı

“UYAP’A ENTEGRE” YALANI



Yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.



MİT sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınanların adreslerindeki dijital materyallere el konuldu

MASAK DA SÜRECE DAHİL OLDU



Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin ayrıntılı incelemeler devam ediyor.



Mali Suçları Araştırma Kurulu ‘nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye başlandı.



Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.