SON DAKİKA HABERİ | MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Örgütün sözde İran sorumlusu etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık’ı Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA HABERİ | MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Örgütün sözde İran sorumlusu etkisiz hale getirildi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü /KCK’nın sorumlusunu, ’ın Süleymaniye kentinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Nujiyan Amed kod adlı Saliha Akbıyık isimli teröristin, Süleymaniye’de olduğunu belirleyen MİT, saha ajanları tarafından Akbıyık’ı adım adım izlemeye aldı.

Operasyon kararı veren MİT, Akbıyık’ı Pencevin bölgesinde yapılan operasyonla etkisiz hale getirdi.

İRAN SORUMLUSUYDU

Terörist Akbıyık, 1993 yılından bu yana örgüt içerisinde faaliyet gösteriyordu.

İran-Irak sınırında barınana teröristlerin faaliyetlerinden de sorumlu olan teröristin, Irak’a geçtiği dönemde Kandil, Zap, Metina ve Mahmur’da silahlı faaliyetlerde yer aldığı bildirildi.

Öne Çıkan Video

Kontenjanlar boş kaldı: Ek tercihte nelere dikkat edilmeli?

TÜRKİYE HABERLERİ

Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Bitlis'te selin etkilediği köyde hasar tespit çalışması başlatıldı

Bitlis'te selin etkilediği köyde hasar tespit çalışması başlatıldı

Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı

Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı

Bakırköy'de inşaatta çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de inşaatta çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de eşya yüklü kamyonet kaza yaptı: 2 yaralı

Kırıkkale'de eşya yüklü kamyonet kaza yaptı: 2 yaralı

Samsun'da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...