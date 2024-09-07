SON DAKİKA HABERİ | MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Örgütün sözde İran sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK’nın İran sorumlusunu, Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.



Nujiyan Amed kod adlı Saliha Akbıyık isimli teröristin, Süleymaniye’de olduğunu belirleyen MİT, saha ajanları tarafından Akbıyık’ı adım adım izlemeye aldı.



Operasyon kararı veren MİT, Akbıyık’ı Pencevin bölgesinde yapılan operasyonla etkisiz hale getirdi.



İRAN SORUMLUSUYDU



Terörist Akbıyık, 1993 yılından bu yana örgüt içerisinde faaliyet gösteriyordu.



İran-Irak sınırında barınana teröristlerin faaliyetlerinden de sorumlu olan teröristin, Irak’a geçtiği dönemde Kandil, Zap, Metina ve Mahmur’da silahlı faaliyetlerde yer aldığı bildirildi.