SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Rojna" kod adlı Zülfiye Binbir, 1993 yılında PKK kırsal kadrolarına katıldı ve 1997'de Irak'a geçerek 2004'e kadar bu alanda terörist faaliyetlerine devam etti.



Terörist Binbir 2011'de, Muş Valiliği'nde staj yapan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'i, yol kesme eylemi gerçekleştirerek kaçıran örgüt mensupları arasında yer aldı. 2012'de Irak'ta ideolojik eğitim alan Binbir, ardından Suriye bölgesinde görevlendirildi.

Suriye'de bulunduğu süreçte örgüte yeni katılanların eğitiminden sorumlu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2018 yılında Suriye/Kobani sözde Asayiş Komutanı olarak görevlendirilen terörist, 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sırasında, örgüt tarafından kurulan koordinasyon merkezinde YPJ temsilcisi olarak görev aldı.



MİT'İN HEDEF LİSTESİNE ALINDI 2021 yılından itibaren de Kamışlı'da örgütün maliye/ekonomi sorumluları arasında bulunan Binbir, Suriye sahasındaki istihbarat ağı sayesinde MİT'in hedef listesine alındı. Örgütün yönetici kadrosunu hareket edemez hale getiren MİT, Binbir'in temas ve faaliyetlerini anbean takibe başladı. Sahadan elde edilen istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı alan MİT, terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan Binbir'i düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi.