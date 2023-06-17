SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Son dakika haberi!

MİT, Suriye'de nokta operasyon düzenledi.



​MİT, MLKP adına geçmişte Türkiye’de çok sayıda eylemin talimatı veren Osman Nuri Ocaklı, son süreçte Bursa’daki cezaevi saldırısı da dahil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden MLKP’nin en üst yönetim kadroları arasında yer alması nedeniyle hedef listesine dahil edildi.



​PKK/KCK mensupları ile birlikte, Suriye’de ve Türkiye'de bulunan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunan Osman Nuri Ocaklı'nın yerini, MİT tespit etti ve takibe aldı.



Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Osman Nuri Ocaklı, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi. MLKP’nin Suriye’deki en üst düzey yöneticisi olan ve MİT tarafından Ocak 2023’te etkisiz hale getirilen Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz’den sonra MLKP yöneticiliği yapabilecek isimlerden birisi olan Osman Nuri Ocaklı’nın ölümü ile örgüte büyük bir darbe vurulmuş oldu.



OSMAN NURİ OCAKLI KİMDİR?

