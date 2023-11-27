SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

2022 yılında Suriye'nin Derik, 2023 yılında ise PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu olan ve hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan dosya bulunan Kacar, 24 Temmuz 2021'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine ait konvoya yönelik 2 askerin şehit olduğu terör eylemin talimatını verdi.

Uzun süredir güvenlik güçlerinin takibinde olan ve ​​​​​​​Suriye'de bulunduğu yer tespit edilen Kacar, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

