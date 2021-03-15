SON DAKİKA HABERİ... MİT'ten Suriye'de nokta operasyon (Sözde tugay komutanı İbrahim Babat yakalandı)

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MİT, PKK/KCK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG’nin sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı Şeh Guyi kod İbrahim Babat'ı Suriye’de gerçekleştirdiği nokta operasyonuyla sağ olarak yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Gece operasyonu ile Suriye alanına sızan MİT ekibi, PYD/YPG’nin sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı Şeh Guyi kod İbrahim Babat,aracıyla seyir halindeyken sağ olarak yakaladı ve paketleyip sınır hattından ülkeye getirdi.



Şeh Guyi kod İbrahim Babat, verdiği bilgiler çerçevesinde MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla birlikte Suriye’deki Barış Pınarı Harekat Alanı çerçevesinde yaptığı çalışmalarda; eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış olan örgüte ait çok sayıda EYP, mayın, elektrikli fünye vb. ele geçirdi.



Sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı Şeh Guyi kod İbrahim Babat



Şeh Guyi kod İbrahim Babat'ın sorgusu neticesinde ayrıca örgütün, Suriye-Türkiye sınır hattında yer alan TSK’ya ait karakol ve üslerine yönelik eylem planları da deşifre edildi.



Terör örgütüne 2011’de Cizre’de katılan Şeh Guyi kod İbrahim Babat, K. Irak/Haftanin’de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladı. Bir süre Zap’ta görev yapan Şeh Guyi kod İbrahim Babat, 2017’de Suriye alanına geçti ve sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı olarak görevlendirildi.

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