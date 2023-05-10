SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Suriye'de operasyon: DAEŞ'in sözde Türkiye valisi yakalandı
SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DAEŞ'in eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.
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