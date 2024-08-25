SON DAKİKA HABERİ | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Yeşil listedeki terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın sözde sorumlularından Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar’ın Suriye’nin Kamışlı kentinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Yeşil listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’nin Kamışlı kentinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde sorumlularından Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi.

Terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan terörist Kapar’ın terör örgütünün sözde kurumlar genel sorumlusu olduğu öğrenildi.

32 yıldır terör örgütü içerisinde olduğu belirtilen Kapar’ın 1992’de 26 askerin şehit olduğu 2 askerin de kaçırıldığı saldırının organizatörü olduğu ifade edildi.

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