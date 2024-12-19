SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Suriye'de operasyon

SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye’nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/PJAK’ın sözde sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya’yı etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Suriye'de operasyon
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Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ’nin Kamışlı bölgesinde düzenledi.

MİT’in operasyonunda örgütü /PJAK’ın sözde sorumlularından Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Suriye'de operasyon - 1

MİT'İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

Terörist Kızılkaya, , Irak ve ’de gerçekleştirdiği silahlı terör eylemleri nedeniyle MİT’in hedef listesinde yer alıyordu.

1993 yılında terör örgütüne katılan Kızılkaya, 2024 yılı itibarıyla örgüt tarafından sözde sorumlu olarak görevlendirilmişti.

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