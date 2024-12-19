SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Suriye'de operasyon
SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye’nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/PJAK’ın sözde sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya’yı etkisiz hale getirdi.
Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye’nin Kamışlı bölgesinde operasyon düzenledi.
MİT’in operasyonunda terör örgütü PKK/PJAK’ın sözde sorumlularından Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi.
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