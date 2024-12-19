SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Suriye'de operasyon

MİT'İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

Terörist Kızılkaya, Türkiye, Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği silahlı terör eylemleri nedeniyle MİT’in hedef listesinde yer alıyordu.



1993 yılında terör örgütüne katılan Kızılkaya, 2024 yılı itibarıyla örgüt tarafından sözde sorumlu olarak görevlendirilmişti.