SON DAKİKA HABERİ: Moskova'da dörtlü görüşme: İstişarelere devam edilecek

Son dakika haberi! Suriye ile normalleşme süreci kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da dörtlü bir toplantı yapıldı.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tarafların müteakip Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıklarına ilişkin hususları ele aldığı ve her ülkenin tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdiği kaydedildi. Topantıda ayıca, tarafların istişarelere devam edilmesi hususunda mutabık kaldıklarının da altı çizildi.

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