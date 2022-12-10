PKK'lı sözde yönetici etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Irak'taki Hakurk ve Pençe-Kilit harekat bölgesinde tespit edilen toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Bakanlık ayrıca Cuma günü Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçleri kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu duyurdu.



Bakanlık açıklamasında "Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" ifadesi kullanıldı.

