PKK'lı sözde yönetici etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Zeytin Dalı bölgesinde ise örgütün sözde yöneticilerinden biri öldürüldü.

PKK'lı sözde yönetici etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Irak'taki Hakurk ve Pençe-Kilit harekat bölgesinde tespit edilen toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca Cuma günü Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçleri kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasında "Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" ifadesi kullanıldı.

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