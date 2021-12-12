SON DAKİKA HABERİ: MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi ile Suriye'de Barış Pınarı Harekat bölgesinde toplamda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haberler - NTV Haber 12.12.2021 - 11:51 | Son Güncelleme : 12.12.2021 - 12:07

SON DAKİKA HABERİ: MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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