SON DAKİKA HABERİ: MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Haberler - NTV Haber 12.12.2021 - 11:51 | Son Güncelleme : 12.12.2021 - 12:07
Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...