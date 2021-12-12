SON DAKİKA HABERİ: MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...