SON DAKİKA HABERİ... MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

27.09.2021 - 13:57 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 14:25

SON DAKİKA HABERİ... MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken Pençe-Yıldırım bölgesinde de bir PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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