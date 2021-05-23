SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı 23.05.2021 - 15:54 | Son Güncelleme : 23.05.2021 - 16:05
Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröre geçit yok. Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 23, 2021
Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/NreITkpHBa