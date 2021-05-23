SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröre geçit yok. Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok!



Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/NreITkpHBa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 23, 2021