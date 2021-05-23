SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı 23.05.2021 - 15:54 | Son Güncelleme : 23.05.2021 - 16:05

SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröre geçit yok. Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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