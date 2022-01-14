SON DAKİKA HABERİ: Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan görevden alındı

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Sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinin ardından Anıtkabir Komutanı ve Ersoy'a şemsiye tutan takım komutanı görevlerinden alındı.



Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla tartışma başlamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı söz konusu görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Bakanlık inceleme sonunda hem şemsiye tutan takım komutanının, hem de Anıtkabir Komutanı'nın görevlerinden alındığını duyurdu.

