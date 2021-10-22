MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haberler 22.10.2021 - 11:40

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

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