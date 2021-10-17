SON DAKİKA HABERİ: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Haberler 17.10.2021 - 11:53 | Son Güncelleme : 17.10.2021 - 12:03
Son dakika haberi!
MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2021
Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB #TSK pic.twitter.com/KwRTBqnzKW