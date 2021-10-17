SON DAKİKA HABERİ: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haberler 17.10.2021 - 11:53 | Son Güncelleme : 17.10.2021 - 12:03

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! 

MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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