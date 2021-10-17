SON DAKİKA HABERİ: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz!



Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB #TSK pic.twitter.com/KwRTBqnzKW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2021