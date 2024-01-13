SON DAKİKA HABERİ: MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi

SON DAKİKA HABERİ: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57’ye yükseldiği ve operasyonların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ: MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi
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Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri, ve Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına devam ediyor.

Gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi. Suriye'nin kuzeyinde 9, Irak'ın kuzeyinde 48 olmak üzere 57 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

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