SON DAKİKA HABERİ: MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit, 4 asker yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın Kuzeyi’nde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamanın devamında ilk belirlemelere göre 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit, 4 asker yaralı
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın Kuzeyi’nde 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

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