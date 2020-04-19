SON DAKİKA HABERİ: MSB: FETÖ ile mücadele kapsamında TSK'dan 19 bin 397 personel ihraç edildi

SON DAKİKA HABERİ: MSB'den FETÖ ile mücadele kapsamında  1"5 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 397 personel ihraç edildi,5 bin 34 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor" açıklaması yapıldı.

19.04.2020 - 15:18

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