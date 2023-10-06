SON DAKİKA HABERİ: MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimine karşılık verildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimine karşılık verildi
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Dabık Üs Bölgesinde PKK/YPG'li 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine dün gece teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Teröristlerin saldırısına Mehmetçiğin "güçlü bir şekilde karşılık verdiği" bildirilen açıklamada, "Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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