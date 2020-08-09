SON DAKİKA HABERİ: MSB: Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

09.08.2020 - 23:06 | Son Güncelleme : 09.08.2020 - 23:24

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi!  Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Operasyona ilişkin görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadesi kullanıldı.

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