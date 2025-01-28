SON DAKİKA HABERİ | MSB: Irak ve Suriye'de 15 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

SON DAKİKA HABERİ | MSB: Irak ve Suriye'de 15 terörist etkisiz hale getirildi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve ’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlık bu operasyonlarda PKK/YPG’li 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öne Çıkan Video

Ünlü İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...