SON DAKİKA HABERİ | MSB: Irak ve Suriye'de 15 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlık bu operasyonlarda PKK/YPG’li 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tsk
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- Irak
- Haber
- Msb
- Kuzey Irak
- Suriye
- Son Dakika Haberleri