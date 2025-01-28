SON DAKİKA HABERİ | MSB: Irak ve Suriye'de 15 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.



Bakanlık bu operasyonlarda PKK/YPG’li 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.