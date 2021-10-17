SON DAKİKA HABERİ: MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.



Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!



Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/U0iILH32Wi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2021