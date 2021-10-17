SON DAKİKA HABERİ: MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haberler 17.10.2021 - 16:58 | Son Güncelleme : 17.10.2021 - 17:04

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. 

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