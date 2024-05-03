SON DAKİKA HABERİ | MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Irak’ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.” denildi.

SON DAKİKA HABERİ | MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terörle mücadele operasyonları sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde bulunan Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, terörle mücadelenin süreceği vurgusu yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.” denildi.

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