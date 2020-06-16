SON DAKİKA HABERİ: MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MSB, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

16.06.2020 - 19:05 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 19:15

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! ürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e hava harekatı icra edildi.

Harekatta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" ifadelerine yer verildi.

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