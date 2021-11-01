SON DAKİKA HABERİ: MSB kaynaklarından F-35 açıklaması

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 12:02 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 12:05
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Türkiye ve ABD arasında yapılan F-35 toplantılarına ilişkin bir açıklama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, uçak teslimi ve programa alınma talebinin ABD'li yetkililere iletildiğini bildirdi.
Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington’da yapmayı planladığı belirtildi.
İki taraf, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için geçen hafta Ankara'da bir araya gelmişti.