SON DAKİKA HABERİ: MSB: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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