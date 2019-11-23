SON DAKİKA HABERİ: MSB: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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