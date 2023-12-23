SON DAKİKA HABERİ: MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada 13 teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı. 

MSB: BELİRLENEN HEDEFLERE YÖNELİK HAVA HAREKATI SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir."

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu - 1

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'tan dün de şehit haberleri gelmişti. Teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 asker şehit olmuş, 1 asker ise yaralanmıştı. 

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