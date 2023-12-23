SON DAKİKA HABERİ: MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale… pic.twitter.com/bBg3ARQRbM

MSB: BELİRLENEN HEDEFLERE YÖNELİK HAVA HAREKATI SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir."

