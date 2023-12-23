SON DAKİKA HABERİ: MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023
Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale… pic.twitter.com/bBg3ARQRbM
MSB: BELİRLENEN HEDEFLERE YÖNELİK HAVA HAREKATI SÜRÜYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir."
Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.
Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'tan dün de şehit haberleri gelmişti. Teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 asker şehit olmuş, 1 asker ise yaralanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Son Dakika Haberleri