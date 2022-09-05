SON DAKİKA HABERİ: MSB: Pençe-Kilit harekat bölgesinde bir helikopter kaza kırıma uğradı

MSB, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve kaza kırıma uğradığını duyurdu. Helikopterdeki 8 personelden 7’sinin kurtarıldığı, bir personel için bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haberler 05.09.2022 - 01:44 | Son Güncelleme : 05.09.2022 - 02:06

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Pençe-Kilit harekat bölgesinde bir helikopter kaza kırıma uğradı

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Son dakika haberi! Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopter sert iniş sırasında kaza kırıma uğradı. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır" denildi.

Açıklamada, helikopterde bulunan 8 personelden 7’sinin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, bir personel için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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