SON DAKİKA HABERİ: MSB: Pençe-Şimşek harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP’nin patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

25.04.2021 - 23:06 | Son Güncelleme : 25.04.2021 - 23:43

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Pençe-Şimşek harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Irak’ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek operasyonunda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Aygün Çakar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Acı haber, şehidin İstanbul Bağcılar’da yaşayan ailesine verildi.

Şehit askerin cenazesi, yarın memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...