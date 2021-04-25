SON DAKİKA HABERİ: MSB: Pençe-Şimşek harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haberi! Irak’ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek operasyonunda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Aygün Çakar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Acı haber, şehidin İstanbul Bağcılar’da yaşayan ailesine verildi.



Şehit askerin cenazesi, yarın memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.