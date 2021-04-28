SON DAKİKA HABERİ: MSB: Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde terör örgütü tarafından tanksavar silahıyla yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını duyurdu.

28.04.2021 - 22:49

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı

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