SON DAKİKA HABERİ: MSB: Rejim tarafından İdlib'de 4 sivil öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum sivillerin hedef alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır. Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir."