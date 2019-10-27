SON DAKİKA HABERİ: MSB: Resulayn'da askerlere saldırı: 1 şehit

Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Resulayn'da teröristlerin saldırıda bulunduğunu duyurdu. Saldırıda bir askerin şehit olduğu beş askerin de yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...