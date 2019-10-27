SON DAKİKA HABERİ: MSB: Resulayn'da askerlere saldırı: 1 şehit

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da gözetleme yapan askerlere saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık saldırıda bir askerin şehit olduğunu beş askerin de yaralandığını duyurdu.

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ntv.com.tr 27.10.2019 - 10:10 Son Güncelleme : 27.10.2019 - 11:02

Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Resulayn'da teröristlerin saldırıda bulunduğunu duyurdu. Saldırıda bir askerin şehit olduğu beş askerin de yaralandığı belirtildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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