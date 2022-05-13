SON DAKİKA HABERİ: MSB: Suriye'de 52 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MSB, Karkamış'ta hudut karakoluna saldırı sonrası cezalandırma atışıyla 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haberler 13.05.2022 - 17:09

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Suriye'de 52 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Suriye'de 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

MSB'den yapılan açıklama göre, SİHA ve fırtına obüslerle teröristlere ait, sığınak, barınak ve 60'a yakın hedef tahrip edildi.

MSB'den yapılan açıklamanın detayları şu şekilde:

"Dün gerçekleştirilen hain saldırı sonrası Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri derhal ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 52'ye yükselmiştir.

Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz."

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