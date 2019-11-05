SON DAKİKA HABERİ: MSB: Tel Abyad'da saldırı gerçekleştiren terörist yakalandı
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı bugün Tel Abyad'da terör saldırısı gerçekleştiren salgırganın sağ yakalandığını duyurdu. Yerel saatle 12.15'te gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında ölen yada yaralanan olmadı.
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