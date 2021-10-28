MSB: Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında F-35 konusunda Ankara'da toplantı gerçekleşti

Son dakika haberi! Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.



Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.



Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2021