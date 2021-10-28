MSB: Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında F-35 konusunda Ankara'da toplantı gerçekleşti

SON DAKİKA HABERİ: MSB'den yapılan açıkalmada, "Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır" denildi.

Haberler 28.10.2021 - 09:19

MSB: Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında F-35 konusunda Ankara'da toplantı gerçekleşti

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Son dakika haberi!  ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

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