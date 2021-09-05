SON DAKİKA HABERİ: MSB:  Yılın başından itibaren bin 865 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendiği açıklandı.

Açıklamada, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455 teröristin etkisiz hale getirldiği, bu yılın başından itibaren ise bin 865 teröristin etkisiz hale getirildi belirtildi.

"Tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı, 25 bin 186 şahıs hududu geçmeden engellendi"