MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Haberler 20.02.2022 - 12:04 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 12:08
Son dakika haberi! Milli Savuma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şunlar denildi.
Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2022
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/C1eKNOuQoz