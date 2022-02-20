MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MSB, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberler 20.02.2022 - 12:04 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 12:08

MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! Milli Savuma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şunlar denildi. 

Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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