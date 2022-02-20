MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savuma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şunlar denildi.

Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.



Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."