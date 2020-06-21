SON DAKİKA HABERİ: MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: MSB'den yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden PençeKaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi" ifadeleri kullanıldı.
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21.06.2020 - 17:04| Son Güncelleme : 21.06.2020 - 17:16
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