SON DAKİKA HABERİ: MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: MSB'den yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden PençeKaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

21.06.2020 - 17:04 | Son Güncelleme : 21.06.2020 - 17:16

SON DAKİKA HABERİ: MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

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