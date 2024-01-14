SON DAKİKA HABERİ | MSB: Saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapıldı. Bakanlık açıklamasında, “Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.” denildi.



OPERASYONLAR SÜRÜYOR



Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu 9 askerin şehit olmasının ardından Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57’ye ulaştığını açıklamıştı.



Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 teröristin de etkisiz hale getirilmesiyle bu sayı 64’e ulaştı.

Kuzey Irak'ta hedefler vuruluyor: Teröristlere destek nasıl kesilecek? NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun