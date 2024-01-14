SON DAKİKA HABERİ | MSB: Saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde, saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu 9 askerin şehit olmasının ardından yapılan operasyonlarda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64’e ulaştı.

SON DAKİKA HABERİ | MSB: Saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

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Son dakika haberi!  Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapıldı. Bakanlık açıklamasında, “Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.” denildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu 9 askerin şehit olmasının ardından Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57’ye ulaştığını açıklamıştı.

Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 teröristin de etkisiz hale getirilmesiyle bu sayı 64’e ulaştı.

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