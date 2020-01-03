SON DAKİKA HABERİ: Muğla Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 ölü

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı önceki gece Muğla'nın Fethiye açıklarında batan göçmenleri taşıyan bottan 3'ü kadın sekiz kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp olduğu değerlendirilen 7 göçmen için arama çalışmaları devam ediyor.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.

Fethiye ilçesi açıklarında 15 göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın, 8 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Kayıp olan göçmenlerin bulunmasına yönelik bölgede çalışmalar devam ediyor.

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