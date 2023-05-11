SON DAKİKA HABERİ: Muharrem İnce bugün basın toplantısı düzenleyecek

Seçimlere 3 gün kala Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün yapılması planlanan İzmir ve Manisa mitinglerini sağlık sebeplerinden dolayı erteleyen Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. İnce, dün yayınladığı  sosyal medya mesajında, FETÖ'nün, sahte dekont ve kasetlerle hakkında algı operasyonu başlatığını savunmuş, savcıları göreve çağırmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Muharrem İnce bugün basın toplantısı düzenleyecek
CHP ve İYİ Parti'den "Muharrem İnce" açıklaması: Kimse montajcılara inanmasın

CHP ve İYİ Parti'den "Muharrem İnce" açıklaması: Kimse montajcılara inanmasın

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Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkan İletişim Danışmanı Oğuz Uçar, Muharrem İnce'nin bugün saat 14.00'te parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

MİTİNGLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Dün Memleket Partisi'nin Manisa ve İzmir'de düzenlemeyi planladığı mitingler ertelenmişti.

Partiden yapılan açıklamada, İnce'nin rahatsızlığı nedeniyle yapılamadığı duyurulmuştu. Daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan İnce, FETÖ tarafından sahte dekont ve kasetlerle hakkında bir algı operasyonu yapıldığını söylemişti. 

İNCE'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Ankara'da yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Muharrem İnce'nin bugün yapacağı basın toplantısına çevrildi. Saat 14.00'te düzenlenecek basın toplantısında Muharrem İnce'nin son yaşananlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor. 

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