SON DAKİKA HABERİ: Muharrem İnce bugün basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkan İletişim Danışmanı Oğuz Uçar, Muharrem İnce'nin bugün saat 14.00'te parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

MİTİNGLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Dün Memleket Partisi'nin Manisa ve İzmir'de düzenlemeyi planladığı mitingler ertelenmişti.

Partiden yapılan açıklamada, İnce'nin rahatsızlığı nedeniyle yapılamadığı duyurulmuştu. Daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan İnce, FETÖ tarafından sahte dekont ve kasetlerle hakkında bir algı operasyonu yapıldığını söylemişti.

İNCE'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Ankara'da yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Muharrem İnce'nin bugün yapacağı basın toplantısına çevrildi. Saat 14.00'te düzenlenecek basın toplantısında Muharrem İnce'nin son yaşananlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.