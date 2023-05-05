SON DAKİKA HABERİ: Muharrem İnce NTV'nin sorularını yanıtladı

Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV canlı yayınıda soruları yanıtladı.

Muharrem İnce'nin sorulara verdiği yanıtlar şöyle;

"DAVUTOĞLU-BABACAN ÇEKİLSİN" ŞARTI

21 yıllık iktidarın normalde baraja takılıyor olması lazım. Hala CHP'nin yaptığı anketlerde dahi birinci parti AK Parti çıkıyorsa ortada bir sorun bir başarısızlık var demektir. Yani bu 6'lı masa doğru kurulmamıştır. Bu masa böyle olmamalıydı, 3'lü masa olmalıydı; CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi. O zaman ne Türklük tartışması olurdu, ne Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışması ne de tarikat tartışması olurdu.

Şimdi bakıyorum, CHP ve İYİ Parti hariç diğerlerinin yüzde 1 oyu bile yok. Anketlerde 0,1 görünmeyen parti Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı alıyor, milletvekilliği alıyor, Bakanlık alıyor. Hiçbir katkıları yok. Oyu olmayan partilere makam dağıtılmasına karşı çıkıyorum Bu doğru değil, yanlış yapıyorsunuz. Biz size Memleket Partisi olarak destek verelim. Ben onları atın beni alın da demiyorum. Benim cumhurbaşkanlığı, bakanlık talabim yok. İki gerekçem var; Bir güvenmiyorum onlara onlarla hiçbir iş yapamazsınız. Babacan diyor ki İkinci tura kalırsam ben ona oy vermem. Erdoğan'ın 18 sene bakanlığını genel başkanlık yardımcılığını yapmışlar, ben onlara güvenmiyorum. Diğer gerekçem ise bu 21 yılın hesabı sorulacak mı? Özelleştirmelerin, Telekom'un Suriyelilerin hesabı sorulacak mı? Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı yüce divana gönderecekti, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Oy istiyorsan Memleket Partisi var. Eğer dertleri Erdoğan'ı kazandırmaksa onu bilemem. Benim hayatım Erdoğan'la mücadele ederek geçti.

"7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLMAZ"

7 Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz. Bunlara danışman makam odası yardımcıların da yardımcıları olacak. Bu kadar israf fazla. Erdoğan'a kızıyorlar israf yapıyor diye bu daha da israf. Yalnızca Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun.

Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki '418 milyar dolar para çalındı' diyor, 'bunu geri alacağım' diyor. Bu 2002'den itibaren mi yoksa 2019'dan sonra mı? 2019'dan sonra ise bunu soramazsın, yapamazsın. Nasıl yapacaksın? Sayın Kılıçdaroğlu seçildi, Ali Babacan da yardımcısı oldu. Bunun hesabını nasıl soracaksın, Ali Babacan ve Davutoğlu'nu da yargılaması lazım.Peki Babacan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu zaman affedecek buna mecbur, yoksa Babacan ve Davutoğlu'nu da yargılaması lazım. Süleyman Şah Türbesini geri getireceğim diyorsun onu kaçıranı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsun. Bu iş yürümez.

Oy yoksa makamları neden dağıtıyorsun. 14 Mayıs'ta göreceğiz ne kadar oy aldıklarını.

MUHALAFETE MUHALEFET YAPIYOR ELEŞTİRİLERİ

Yok öyle bir şey. Davutoğlu'nun muhalefetinden muhalefet mi olur? Davutoğlu bu ülkedeki 18 yılın sorumlusu, Suriyelilerin sorumlusu. Türkiye'nin ekonomisini Ali Babacan yönetmedi mi? 'Eğer ben kuklaydım Erdoğan ne dediyse ben onu yaptım' diyorsa bir şey diyemem.

İKİNCİ TURA KALAMAZSA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Yani şimdi birinci turu görmeden ikinci turu konuşmamak lazım ama Memleket Partisi'nin üyeleri genelde gençlerden, üniversite mezunu insanlardan oluşuyor. Bunlar aklı başında insanlar. Gereğini yapacaklardır. O konuda kuşkum yok. Erdoğan gitmeli, yoruldu. Ama benim gönlüm ister ki ben kalayım. Ben seçileyim isterim. Ben gereğini yaparım zamanı gelince. Ne yapacağımı da bütün millet tahmin eder.

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