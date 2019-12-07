SON DAKİKA HABERİ: Muş Şenyayla bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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