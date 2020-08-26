SON DAKİKA HABERİ: Musa Orhan'ın tahliyesine itiraza ret

SON DAKİKA HABERİ: İpek er soruşturmasında tahliye edilen Musa Orhan'ın tahliyesine başsavcılık itiraz etti. İtiraz kararın kesinleşmiş olması sebebiyle reddedildi.

NTV Haber 26.08.2020 - 12:11 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 12:39

SON DAKİKA HABERİ: Musa Orhan'ın tahliyesine itiraza ret

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Cinsel istismarla suçlanan Musa Orhan tahliye edildi

Cinsel istismarla suçlanan Musa Orhan tahliye edildi

Son dakika haberi! 

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklanmıştı. Orhan, yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti.

Başsavcılık tahliye kararına itiraz etti. Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kararın kesinleşmiş olması sebebiyle reddetti.

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi itirazda belirtilen hususları yerinde görerek Orhan'ın tahliyesine karar vermişti.

Kararın ardından Musa Orhan tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldı.

GEÇEN HAFTA TUTUKLANMIŞTI

Uzman Çavuş Musa Orhan, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırı suçundan geçen hafta tutuklanmıştı.

İpek Er, olayı anlatan bir mektup bırakarak yaşamına son vermişti.

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