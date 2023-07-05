SON DAKİKA HABERİ: Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında karar

Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Karakaş, Gündüz ve Soyalp tutuklanmış, diğer iki şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ



Hazırlanan iddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Jale Erber ve Gözde Gündüz "canavarca hisle kasten öldürmek" ile suçlandı. Sanıkların, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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